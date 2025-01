La participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ afronta la hoguera: “Lo último que vi ya fue duro, imagínate lo que voy a ver hoy…”

Bayan estalla al ver las imágenes de Eros con Érika: “Sandra, es que te lo juro, yo no he venido aquí a ver esto”

Bayan se deja llevar del todo en Villa Playa: de su cómplice momento con Torres a su discusión con Borja

Las chicas de ‘La isla de las tentaciones’ vivían una segunda hoguera muy intensa y llena de emociones. Bayan decidía ver las imágenes junto a sus compañeras. “Lo último que vi ya fue duro, imagínate lo que voy a ver hoy…”, aseguraba muy nerviosa antes de ver las imágenes.

Bayan no podía resistirse a comentar todo lo que estaba viendo muy enfadada: “Otra vez con los masajes, parece fisioterapeuta”. Pero pronto el enfado cambió por llanto, en cuanto vio cómo Eros, su pareja, se lanzaba y se besaba apasionadamente con Érika.

Y cuando en las imágenes Eros se llevaba a Erica a su cuarto, Bayan estallaba entre lágrimas: “Sandra, como se la haya llevado a la cama y haya hecho algo en la cama con ella delante de toda España, te lo juro, que no le voy a perdonar, te lo juro”.

“Sandra, es que te lo juro, yo no he venido aquí a ver esto. Es que no me lo merezco. No me lo merezco para nada. Nunca le he hecho nada. Nunca me he ido con otro chico. Es que Torres es la primera persona con la que he sido infiel en toda mi vida y ha sido por algo más que físico. Pero aun así le quiero y lo tengo en cuenta”, decía empapada en lágrimas.

Barneda le hacía una pregunta directa: “¿Serías capaz de perdonarle un beso?”. “Tendría que hablar con él, porque yo también he sentido una atracción aquí. Y al final los dos hemos hecho lo mismo, pero ya dormir juntos y hacer algo más, no. Porque yo dormir también he dormido, pero no he hecho nada. Si ha intimado con ella, vamos a tener un problema y gordo”, se justificaba.

Más imágenes para Bayan

Sandra Barneda le anunciaba que había más imágenes para ella. “Me alegro de que se vea cómo es. Que yo he estado cuatro años sufriendo por una persona que es infiel de naturaleza y esa chica le va a dar una patada en el culo, porque es un tío infiel. No sabe tener una conversación de más de dos minutos”, aseguraba Bayan muy cabreada.

La participante se volvía a romper al hablar de su relación con Eros: “Es que cuatro años que me he perdido a mí. Que he perdido mi amor propio. Estamos en un buen momento, Sandra".

“Y me quería demostrar que me amaba y que me dijo que quería pedirme matrimonio en la hoguera final. Y es que es un mentiroso compulsivo. Solo sabe mentir, ser infiel y pensar en él mismo. Yo también voy a pensar en mí y esto me hará más fuerte y no pasa nada”.