La sorpresa con la que se han encontrado las chicas cuando han llegado a la hoguera: Alba, nueva compañera

Casualmente, se llama también Alba la nueva joven que ha empezado en el concurso. De 21 años, la chica tiene ganas de retarse con su novio. "Estamos aquí más que nada porque mi novio tiene fama de ser infiel, porque lo ha sido con sus exparejas. Desde que yo empecé con él me ha demostrado que puedo confiar en él y no me ha fallado. Esta va a ser la verdadera prueba de amor para saber si ha cambiado o no", ha dicho cuando se ha presentado a sus compañeras ante Sandra Barneda.