A lo que les contaba que, ante estos problemas terminaron rompiendo: "Después llegó un momento que ya no se podía más y decidimos tomarnos un tiempo". Pero que volvieron a darse una segunda oportunidad: "Hemos vuelto de nuevo, pero me asusta un poco estar aquí porque estoy en el mejor momento de mi relación, no pensé que la cosa iba a cambiar al cien por cien".