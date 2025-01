La participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ se derrumba antes de ver las imágenes: “Tengo mucho miedo, no quiero perderlo”

Antes incluso de ver las imágenes que había para ella en una nueva hoguera de ‘La isla de las tentaciones’, Andrea no pudo contener las lágrimas y Sandra Barneda tuvo que interrumpir a Estefany:

“Las imágenes son muy fuertes. Y también veo a mi pareja ahí, todo el rato, con Nathalie. No puedo, Sandra, te lo juro. Tengo mucho miedo. No quiero perderlo. Me lo esperaba, pero verlo... verlo es me ha destrozado”.

“Llevamos tres años juntos y no me he mostrado cómo verdaderamente me hubiese gustado, porque aquí me estoy dando cuenta de que tengo que decirle eso, más te quiero, ser más cariñosa, haberle demostrado más, cosas que no he hecho Bien. Yo sé que lo voy a perder, Sandra. Sé que, al estar separados, él se va a dar cuenta de que lo quiere estar conmigo y lo va a mirar toda la mierda”, aseguraba Andrea secándose las lágrimas de los ojos.

Las imágenes para Andrea

“Ya llevamos muchos días aquí, en la villa, y yo intento relacionarme con todos, pasármelo bien, pero es que estoy todo el rato dándole vueltas a mi cabeza. Intento ser fuerte, pero es muy duro esto, No pensaba que fuese a ser tan duro”, aseguraba Andrea antes de ver las imágenes de Joel.

“Mira, en verdad me alegro de que haya dicho que puede estar solo, porque sí que es verdad que era una persona súper dependiente conmigo. Y me alegro de que se haya dado cuenta de que puede estar solo, pero que quiera estar conmigo. Que no sé si querrá estar conmigo, porque se está dejando llevar demasiado”, resaltaba.

“Yo quería que jugase y que se lo pasase bien, pero respetándome... Parece que ahí se ha dado cuenta de que ya no me quiere y que puede vivir sin mí. Y a por Natali, que va ahora. No sé si está aguantando las ganas, porque, de verdad piensa en mí o está esperando que vea algo de mí para hacer algo”, confesaba.