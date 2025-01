Descubre en estas 'Tentaciones inéditas' la conversación de Anita con Bayán

En estas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones', Anita ha tenido una reveladora conversación con Bayan en su habitación, donde ha apuntado a que sus problemas con Montoya le han llevado a caer en la tentación con Manuel.

Mientras estaba con Anita en la habitación, Bayan le lanzaba una pregunta a su compañera al verla de bajón: “¿Qué opinas de la vida? Estás rayada hoy, te noto rara, solo duermes”. “Que vaya mierda. Estoy rayadísima porque yo quiero a mi novio", respondía ella.

Anita le había saber a Bayan que tiene claro el motivo por el que ha caído en la tentación y es por Montoya: "A mí ese impulso me ha hecho hacerlo sus actitudes de mierda”. Y por lo que le da Manuel: "Es muy cariñoso y a mí lo que me falta es cariño. Me he sorprendido al encontrar a alguien con el que he conectado, que me lo paso bien, que me cuida”.

Anita, a Bayan: "Yo tampoco quiero perder la relación con mi novio"

“Manuel a mí me encanta para ti, pero tampoco hace falta que te cases”, apuntaba Bayan y Anita reaccionaba: “Que no me quiero casar, tia. No sé si lo de Manuel hubiera pasado fuera y no hubiera pasado aquí hubiera sido de la misma forma. Yo tampoco quiero perder la relación con mi novio, ¿sabes?” “No te va a perdonar”, le respondía su compañera.

“Ya lo sé que no me va a perdonar, yo sé que si mi novio, desde el primer día me hubiera reforzado la cabeza, no hubiera pasado esto”, tiene claro Anita y Bayan le apoyaba en esto: “Has hecho lo que has sentido en todo momento y eso es lo importante”.