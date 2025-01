Las parejan van conociéndo más a los tentadores con los que más afinidad tienen

Descubre en estas 'Tentaciones inéditas' todo lo que sucede en las citas

Inédito | Bayán recuerda el momento en que pilló a Eros con otra en la cama: "No hay imagen aquí que pueda superar eso"

Las parejas siguen conociéndo a los solteros y las solteras en 'La isla de las tentaciones' y, ahora han podido estar más cerca de su mayor tentación, en las citas y tener un rato a solas y ¡tenemos las imágenes inéditas de estos encuentros!

La cita de Anita y Manuel

Anita seguía escogiendo a Manuel para tener este tiempo a solas, después de que hayan dado ya el paso de besarse. "Necesito ese contacto diario contigo ya, estar cerca de ti", le confesaba él. Como ella que está "muy bien con él" y le gusta cómo se porta con ella.

Las palabras bonitas entre ellos no faltaban, ni tampoco los besos. "Esta noche hacemos la cucharita, el trenecito. Tengo la mano menos relajada que nunca", le decía él y ambo compartían un momento también de muchas risas.

La cita de Montoya y Gabriela

Por su parte, Montoya tenía otra cita con Gabriela, la que se sinceraba con él: "Me pones nerviosa. Sentir que una persona me pone nerviosa ya es un paso, como que me apetece estar contigo 24/7". Y este le explicaba que él "cada vez está más receptivo" y que todo se resume en algo: "No sé lo que hago, pero sí lo que siento".

Ambos se fundían en un abrazo y Montoya no dudaba en pedirle un masaje, el que esta le daba en una de las hamacas de la playa: "Te tienes que sentir privolegiado, yo masajes no le doy a cualquiera".

La cita de Eros y Érika

Eros tiene complicidad con Érika, a la que escogía para la cita y así se lo dejaba saber: "Lo que siento es de verdad, me gustas mucho y me gustaría seguir conociéndote mucho más, creo que podemos seguir teniendo mucha más conexión". Palabras que ella suscribía.

"Estoy muy a gusto", entonaba la soltera y Eros no se cortaba en decirle más sobre lo que piensa: "Yo también, esos ojitos me encantan, la verdad es que son muy bonitos. Hay veces que me pongo nervioso, me encanta esa mirada que tienes".

La cita de Bayán y Rubén Torres

Bayan le confesaba a Rubén Torres en la cita que "le pone nerviosa y le impone", al que aseguraba que está a gusto con él y que "le gusta que la persona que le acompaña sea detallista y buena". Momento que este aprovechaba para hacerle reír: "Hablando de detalles, toma, un trozo de coco para ti".

"Me lo paso muy bien contigo y creo que puede ir muy bien", decía ella y este le dejaba claro que no va a dejar de intentarlo para que le de otra cita y que se puedan seguir conociendo.

La cita de Joel y Nataly

Nataly le ha mostrado en esta cita lo cariñosa que es y Joel reaccionaba: "Me tientas bien, me gusta que seas así conmigo también". Aunque guardaba un poco de distancia con la soltera: "Sabes lo que tengo en la otra villa, si estuviera soltero fuera no sería igual. A ver qué pasa, poco a poco. Si se tiene que dar, se sará y eso es porque algo de mi relación falla y no lo voy a poder evitar".

La cita de Andrea y Borja

Andrea decidía tener esta cita con Borja, el que confesaba que le ha gustado que ella le elija porque "tienen muy buena afinidad, todo el día nos estamos riendo y me siento muy bien contigo".