Manuel Cortés, ante la llegada de María Jesús Ruiz: "¿Yo he hecho algo tan malo para merecer esto?"

Alma Bollo reacciona en plató al cara a cara entre su hermano y María Jesús Ruiz

Manu Cortés y Miguel Frigenti se llevaban gran parte de los posicionamientos y acababan enfrentados

La entrada de María Jesús Ruiz en la casa de Guadalix como visitante ha hecho que Manuel Cortés se rompa por completo ante las palabras que esta le dijo en su llegada: "Es una persona que no aporta nada al concurso. Yo ya te he votado para echarte".

"Me habéis metido a una persona que odia a mi familia, viene a desestabilizarme por completo. ¿Yo he hecho algo tan malo para merecer esto? Nos odia por motivos que no pueden ni ser públicos, me ha lapidado públicamente", reaccionaba Manuel, que no podía evitar las lágrimas al hablar de esto en el confesionario: "No pido nada, me imagino a mi familia, sé que hay gente igual que yo, no quiero ser más que nadie, pero no creo que sea justo que esta señora ha ido a lapidarme".

Alma Bollo, sobre María Jesús Ruiz: "Ella sola se ha retratado"

Alma Bollo, desde el plató se indignaba al ver así a su hermano y así lo hacía saber: "Ahora mismo, hablar realmente no serviría de nada, ella sola se ha retratado, la corona se le ha caído al suelo. Ha quedado retratada, ha quedado visto lo malísima persona que es, que sus sentimientos no soy buenos y que no es nada parcial".

"Creo que la profesionalidad la ha demostrado bastante poco, me duele verle roto porque es entre compañeros y están a la misma altura, ella entra con mucha maldad y con mucha soberbia. Con muchas ganas de hacer daño y de desestabilizar", entonaba la hija de Raquel Bollo.

El cara a cara de María Jesús y Manuel

Antes de que Manuel se convirtiera en expulsado, este tenía un cara a cara con María Jesús Ruiz donde se decían las cosas claras. María Jesús dejaba claro "que no tiene nada en contra de familia de Manuel" y dejaba claro que habla como colaboradora: "He estado comentando tus realities, he visto comentarios y cosas que no me han gustado de ti. Si he sido cruel lo siento".