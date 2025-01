Esas declaraciones han enfurecido a Vanessa, que ha expresado su enfado y su decepción con el padre de su hija pequeña a través de Instagram, donde ha comentado: "Por aquí ya no paso. Creía que tu concurso te importaba tres pelotas porque no había nada por encima del amor. Hasta luego, Javi. C'est fini [en español: se acabó]. No te compro, Javi, lo siento, hoy has dicho que tu concurso te importa una mierd*a, ¿entonces qué haces dentro de la casa de 'GH'?".