En primer lugar, María Jesús iba a dar el pistoletazo de salida a todos los posicionamientos que iba a recibir Manu Cortés al término de la gala. La huésped VIP lo tenía claro: "Es una persona que no aporta al concurso". Además, le echaba en cara que tiene "trifulcas sin fundamentos" . Manu Cortés optaba por la indiferencia y replicaba con que no le había dado dos besos al llegar: "Es tu opinión y la respeto".

El siguiente en posicionarse detrás de Manu era Óscar, que justificaba sus razones. Razones que Manu aceptaba y que se esperaba. Más adelante , Maica sería la que se iba a poner detrás de Manuel: "No me gusta como juega. Y me ataca más a mí antes de aceptar sus errores". Una movida entre ellos en ellos por pura convivencia sembraba la discordia entre los dos concursantes. Romina se posicionaba también detrás de Cortés por un comentario que hizo sobre ella y que no entendió. Por último, Javi se uniría también a esta lista.