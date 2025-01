Javi decide abandonar 'GH DÚO': "Mi mente me está diciendo basta, siento que la casa se me cae encima"

Vanessa asegura que se está planteando romper la relación con su marido

Vanessa estalla contra Javi por su confesión a Maica: "Por aquí ya no paso, hasta luego"

Javi, que ya había amenazado en varias ocasiones con abandonar 'GH DÚO', ya ha tomado la decisión definitiva de marcharse de la casa de Guadalix. Y, mientras en plató, Vanessa explicaba que se está replanteando su relación con él: "Tenemos una conversación pendiente, hay cosas que no me han gustado".

"Me da mucha pena volver a estar contigo por este motivo, no me gusta verme así ni andar molestando a la gente, que ahora abandono o que ahora no abandono. Creo que no es de recibo", le decía a Carlos Sobera cuando conectaba con el en directo desde el confesionario.

"¿Por qué quieres abandonar 'GH DÚO'?", le preguntaba el presentador y este se sinceraba: "Mi mente me está diciendo 'basta'. Siento que la casa se me cae encima. Cada prueba que tengo que pasar se me convierte en una montaña. No estoy disfrutando. Hasta mis compañeros me dicen que estoy apagado, estoy siendo un cascarrabias. No estoy bien, mi cuerpo y mi mente me están avisando".

Y Javi pedía disculpas por tomar esta decisión: "A cada una de las personas que depositó su confianza en mí, sé que en este momento estoy defraudando a mucha gente y les pido perdón de todo corazón. La gente que me conoce que no soy así y no me gusta hacer esto".

La reacción de Vanessa y de los concursantes al abandono

Vanessa reaccionaba visiblemente emocionada a esta decisión, momentos después de haber asegurado que se ha planteado dejar su relación con él: "Me duele verle así, creo que es una oportunidad única para él, pero puedo llegar a entenderle". La que explicaba que consideraba que "podía ser un poco más fuerte" y que esto no le ha decepcionado: "Hay que saber respetar las decisiones de las personas y, si está mal, pues está mal".

Tras esto, sin Javi ya en la casa, Carlos Sobera comunicaba la noticia a todos los concursantes en el salón: "Javi ha abandonado, no hay vuelta atrás. Ya ha salido de la casa y no vais a poder despediros de él en persona".

Muchos de ellos confesaban que "se lo imaginaban" por la actitud que este tenía en la casa, aunque aseguraban que "es una pena" que esto ocurra. "No lo puedo creer", decía Romina, su pareja de concurso. Y Maica no podía podía evitar las lágrimas al saber su marcha: "Me da mucha pena, lo estaba pasando mal, pero yo creía en él, había días malos y buenos, pero pensaba que iba a remontar. Me da pena porque sé que la gente le quiere y era un gran concursante".

El momento en el que Javi decidía abandonar la casa de Guadalix

"Se marcha por voluntad propia, ha activado el protocolo de banaodno y ya no hay vuelta atrás", explicaba Carlos Sobera, justo antes de mostrar las imágenes en las que Javi ha decidido abandonar el concurso.

"He tomado la decisión y no hay marcha atrás, no quiero esperar más ya", le decía Javi al 'Súper', explicando que se levanta "por las mañana como si le pasaran mil trailers por encima" y que ha "luchado todo lo que he podido", pero no puede más: "Perdóname, no puedo decirte otra cosa".

Vanessa confiesa que tiene "una conversación pendiente" con Javi

En el plató, había muchas dudas sobre cómo sería el reencuentro de Vanessa y Javi tras las confesiones de la gallega. "Yo tengo una conversación con él. Hay cosas que no me han gustado, como que no valore el concurso donde está porque para mí sí fue mi sueño. Y si no lo era para él, que no hubiese entrado desde el principio", comentó en primer lugar.

Vanessa había publicado en redes un 'Hasta luego, Javi' y al exponer este motivo, Carlos Sobera mostraba su desconcierto. Pero Vanessa exponía más: "Lo del tema del bastón, por ejemplo. Javi es mi bastón, no el de nadie más. Maica ha dicho que era su bastón en la casa", apuntó.