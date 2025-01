La tensión entre Miguel Frigenti y María 'la jerezana' continúa en 'GH DÚO'. En la sala de expulsión, el silencio era ensordecedor entre ellos. "Qué cosa me da veros en silencio, tensos y sin dirigiros la palabra", comentaba Carlos Sobera. María Sánchez era la primera en hablar y señalaba, una vez más, que no le importa todo lo que el colaborador diga sobre ella dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que no es la primera vez que vemos un enfrentamiento entre estos dos concursantes .

Frigenti no se iba a callar al respecto, dejando caer que la concursante "no se moja ni habla": "No se trata de generar un conflicto ni de forzar nada. Simplemente, de opinar y reírme con amigos. A mí me gusta cotillear". Y es que lo que no aguanta María son los continuos comentarios de Frigenti sobre ella, con un "falsa" que el colaborador ha repetido en diversas ocasiones ya.