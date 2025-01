"Un amigo para mí, que quería como a un hermano, de repente se dejó guiar por la opinión de los demás y no me entendía y para mí esa fue la mayor frustración que yo sentí, lo que me hizo perder mi esencia en ese momento, encabezarme en entender por qué tú no me entendías y en por qué sí que tenías a los otros, y yo me perdí y perdí mi alegría. No digo que fuera tu culpa, porque de eso solo soy responsable yo, pero sí que sentí que me perdí por nuestra relación", le ha confesado la murciana al vasco tras las preguntas de las invitadas a la casa, Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz.