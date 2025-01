"A mí no me ha molestado que llames 'Tamagochi' a Marieta. Lo que me ha molestado es que he estado viendo el 24 horas, porque es mi familia y para estar informado del concurso, y he visto que muchos ataques tuyos han sido desprecios muy bajos. Constantemente diciéndole que está en la tele por haberse acostado con Sergio en 'La isla de las tentaciones'. Son ataques que me han dolido. No es lo mismo que hables de una persona que no conozco a una persona con la que convivo", le explicó Suso a Álex en primer lugar.