Sthefany, de Tadeo: “Espero que él también se haya puesto al límite pero que no haya pasado a mayores…”

Simone cree que Sthefany no está enamorada de su novio

Sthefany necesitaba ver las imágenes de Tadeo en la hoguera para dejarse llevar, aunque cree que en la hoguera se puso al límite y así se lo ha confesado a Guille, tentador, que se interesaba por su estado de ánimo.

“Ayer fue bien, me puedo poner a prueba con una persona que me atrae físicamente, sí, y que necesitaba también eso… que se dé cuenta que me puede perder, pero que también puedo echar el freno. Aunque yo sé que ayer me puse al límite máximo, hay mucha química…”, aseguraba.

“No sé, todo esto me supera… pero también espero que él también se haya puesto al límite pero que no haya pasado a mayores…”, confesaba Sthefany.

Simone cree que Sthefany no está enamorada

Por otra parte, Bayan se jactaba en Villa Playa de que tres de las cinco chicas ya habían caído en la tentación y le mandaba un mensaje directo a Simone: “Confío en ti”.