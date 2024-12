Marta Peñate acudió al juicio contra Juan por "mueble" para convencer a la audiencia de que debían dictaminar que el bailarín era culpable de no dar contenido en todo el concurso. "Juan, no has hecho nada. Tus compañeros no saben ni que eres de Lanzarote. Yo hay veces que pensaba que estabas jugando al escondite. Yo me perdía, nunca le veía en la tele, pensaba que se había cambiado de cadena y todo", le dijo la colaboradora de 'GH: Límite 48 horas' al finalista.

Él no pudo contener la risa ante las acusaciones de la canaria porque está convencido de que no ha sido tan invisible como la colaboradora dice y muchos de sus compañeros piensan. En las redes sociales, las opiniones estaban divididas, pero en lo que coincidieron muchos espectadores es en que veían a la ganadora de 'Supervivientes All Stars' algo rara y ella, que es muy activa en la red social X, ha leído estos comentarios y ha querido darles una explicación.

"Dos cosas: 1- He intentado darle un toque de humor porque Juan no me parece mala persona, simplemente es un mueble y no se merecía tampoco que le machacaran. 2 - Sí, la voz la tenía rara porque estaba helada de frío", ha aclarado la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' en un primer tuit. En otro post ha explicado que las risas que profería continuamente se debían a que no quería ser "dura ni dañina" con Juan y no porque no esté convencida de que ha sido un "mueble".

Pero hay un comentario ante el que no ha podido quedarse callada y es que un usuario de Instagram le ha acusado de ir "completamente intoxicada". "Eso que acabas de decir es hasta denunciable. Tenía un frío que me helaba, por eso tiritaba y tenía la voz rara. Basta ya de inventar", ha estallado Marta Peñate, que no quiere que se difundan bulos acerca de su persona ni que se ponga en tela de juicio su profesionalidad.

