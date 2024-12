Jorge valora su concurso en el 'Última hora' de 'Gran Hermano' con Laura Madrueño

El reicén expulsado se pronuncia desde su relación con Violeta a la conexión entre Ruvens y Óscar

La audiencia declara inocente a Jorge y lo expulsa

Jorge, tras ser expulsado de 'Gran Hermano' se ha sentado en el plató del 'Última hora' con Laura Madrueño para decir sus primeras palabras tras salir de la casa y hablar sobre su concurso.

"¿Te has sentido atraído por alguna chica dentro de la casa?", le preguntaba Laura Madrueño y este respondía con sinceridad: “Había una chica en el ‘Metro’ que era Lucía". Aunque confesaba que pasado el tiempo se dió cuenta de que no había más: "Su personalidad no terminó de cuadrarme”.

Jorge se pronuncia sobre el concurso

Además, también abordaba si realmente se sintió atraído por Maica cuando tuvieron un acercamiento, lo que este negaba: “Con Maica nunca he tenido intención de ligar, aunque me parece una persona muy guapa. Hubo ‘feeling’ con ella, me aparecía interesante, pero luego dijo que yo le estaba tirando la caña, dejó creer a toda España que estaba ligando con ella y eso no me gustó”.

También hablaba de su relación con Violeta, a la que defendía: “Significa un antes y un después en el programa, me subió el ánimo y me ayudó a estar bien. No es ninguna creída, ayuda a los demás compañeros. Que sea creída porque es muy guapa, pero no es nada prepotente. De forma positiva, eh”