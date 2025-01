"Sabéis que hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero . Y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio . Le has dicho a tu compañero algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto", comunicó el presentador a los concursantes, que a continuación vieron el desafortunado comentario de Sergio.

Álex rápidamente saltó diciendo que no quería que expulsasen a Sergio. Ion Aramendi prosiguió: "No es una cuestión de voluntades. Me reitero en lo dicho. Estas actitudes son impropias de 'Gran Hermano'. Sergio, has traspasado los límites, pero escuchadme todos. Esto es una primera llamada de atención. Lo que llamaríamos una 'tarjeta amarilla'. No se puede volver a repetir ni por parte de Sergio ni por parte de nadie, porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata", zanjó.