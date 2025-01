"Álex no quiero que se vaya porque es mi pareja. A Javi le tengo mucho cariño y ya solo por el cariño sé que la expulsión de Vanessa le afectaría muchísimo. Hasta el día de hoy quería que se fuera ella pero esta mañana me ha pedido perdón. Y con Ana aunque me llevo muy bien con ella y me río mucho con ella, hay cosa que no me convencen aunque no tenga mayor trascendencia", argumentó Miguel Frigenti. "Hay cosas que me hacen desconfiar de ella. La veo un poco 'teatrera' no en el mal sentido", añadió.