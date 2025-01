La necesidad de no pasar inadvertida puede estar haciendo que Romina Malaspina se esté apresurando a tener sus primeras discusiones en la casa

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

Todos los programas de GH Dúo en Telecinco a la carta

Hay algunas cosas que estoy empezando a observar en Romina Malaspina estos últimos días. Una de ellas es su acercamiento cada vez mayor a Maica Benedicto, aunque adivino en esta cierta desconfianza, posiblemente fundamentada en su experiencia en la anterior edición. Maica escucha a Romina y responde a su conversación asintiendo y dando muestras de que sigue a la escucha en el ámbito de la expresión cordial, pero sin llegar a darle la razón en ningún momento. Esto es así incluso cuando Romina la tiene claramente, pero diría que Maica se siente comprometida si confirma lo que dice una Romina aparentemente apremiada por tener su cuota de protagonismo.

Creo que esa necesidad de no pasar inadvertida tras cumplirse casi las dos primeras semanas de concurso está haciendo que Romina Malaspina tenga sus primeras discusiones en la casa. Para ello ha elegido a Alex Ghita, un blanco fácil toda vez que ella está convencida de que será el expulsado de esta noche. Está apuntando a un blanco seguro si se fuera realmente. Es como si un cazador pone en la mira de su rifle al mismo venado que otra decena de compañeros de montería. Da igual que no lo derribe porque ya habrá quien lo haga igualmente. Alex no está tan sentenciado como cree Romina, aunque si digo la verdad tampoco le veo peligroso. Siguiendo el símil animal al que está tan acostumbrado, más que como un muflón le veo como un joven e inexperto cervatillo.

Quiero decir que Alex Ghita no es rival para Romina Malaspina, aunque ella posiblemente así lo crea. La noche del martes la argentina expresaba de forma explícita su deseo de enfrentarse al preparador físico nacido en Rumanía. La torpeza de este se lo puso fácil y tomó la palabra para expresar su rechazo hacia el compañero. Luego cometía Alex el error de volver a tratar en femenino a Miguel y ahí sí que lo ponía en bandeja. Anoche se volvieron a enfrentar porque Romina recordó una conversación de hace unos diez días en la que Alex le decía que los compañeros de trío de Marieta eran unos veletas. A Manuel Cortés y Sergio Aguilera no les venía de nuevas porque se lo había dicho luego a la cara durante los posicionamientos. Además, según Alex ella estaba de acuerdo y en lugar de “veletas” utilizó en esa misma conversación la expresión “sombras” para referirse a Manuel y Sergio. Romina cuenta que fue él quien sacó el tema, tras lo que se limitó a aclarar su postura.

Si no entendí mal lo sucedido en la cocina, que a buen seguro veremos de manera más extensa en galas y resúmenes, Romina quedó mal intentando que fuera Alex el perjudicado. Nadie entendió que volvieran a hablar de algo que pasó hace tanto tiempo. Más cuando a Marieta le molestó especialmente esta observación porque no cree que sea así y, sobre todo, ella no ha hecho nada para manipular a sus dos compañeros o forzarles a hacer algo de su conveniencia. Por eso Marieta se enfrentaba también a Romina, lo cual hacía que le empezase a no compensar mucho la maniobra. Al final fue un poco a por lana y salió trasquilada.

Es una pena que no le saliera bien la jugada a Romina Malaspina porque tenía razón en todo lo que le dijo a Alex Ghita. Es cierto que este solo abre la boca para generar conflicto. También que intenta encontrar el acuerdo de los demás sobre alguien para luego contar lo que su interlocutor dijo contra un compañero. Son comportamientos muy básicos que repite Alex con frecuencia. Su pretensión de mover el avispero puede ser efectiva, pero exaspera un poco que sea de un modo tan escasamente sofisticado.

Acusan a Romina de dirigirse a Alex en femenino

En la discusión de la cocina entre Romina y Alex a la que me estoy refiriendo hay algo que no vimos ni sé realmente si llegó a producirse. Pienso que sí porque no solo lo contó el propio Alex sino que fue confirmado por otros concursantes. Entre ellos un nada sospechoso Javier Mouzo. Lo digo porque el cantante no ha mostrado tener muchas simpatías por Alex, por lo cual que confirme lo dicho me hace confiar. En todo caso, si así fuera me parece el más importante error de Romina. Un error inexplicable después de lo vivido por el grupo el pasado martes en el Límite 48 horas. Alex la acusaba anoche de haberse dirigido a él en femenino.

Expresiones como “princesita” y otras semejantes pudieron ser utilizadas por Romina Malaspina refiriéndose a Alex Ghita. Según este, no fue ni una ni dos veces, sino que lo repitió en bastantes ocasiones y de seguido. ¿Qué sentido tiene caer el mismo error que Alex? Con la diferencia de que entremedias tuvieron la reprimenda de Ion Aramendi, que lejos de quitarle importancia lo ponía más allá de las líneas rojas que no deberían traspasar en ningún caso. Una cosa es que Romina crea que debe sacar la cabeza para no caer en la intrascendencia que azota a otros compañeros, y otra bien distinta que lo haga de manera tan torpe y equivocada. Llamarle “princesita”, o cosas por el estilo, no parece la mejor forma de reclamar la atención.

Sergio Aguilera le da jabón a Maica Benedicto

La maniobra de Romina vendría a ser justo lo contrario que acostumbramos a ver los miércoles, víspera de día de nominaciones. Ella se echa encima a varios compañeros mientras otros como Sergio Aguilera le da jabón a Maica Benedicto. Es en sentido figurado, porque en el textual solo hay algo que puede emocionar más a esta concursante que darle jabón y es, obviamente, darle lejía. Me refiero a cuando afirmaba Sergio que Maica no hace nada raro, solo que le gusta la lejía y es una mujer muy limpia. No le parece ningún papel, como dicen algunos. Es el caso de Óscar, que anoche volvía a estar en modo enamorado de Maica.

La relación de Óscar Landa y Maica Benedicto va dando tumbos de gala en gala. En el día a día van acercando posturas, dejando de lado sus diferencias e intentando olvidar el daño que se han podido hacer en el pasado. Pero luego viene una gala (debate o límite) y de nuevo les meten piedrecitas en las ruedas para que les vuelva a costar caminar normalmente. Eso cuando no aparece un familiar o defensor para intentar frenar el normal impulso que tienen ambos, ahora que nadie intenta dinamitar la relación entre ambos desde dentro de la casa.

Si con todas estas dificultades Óscar y Maica terminan siendo amigos de nuevo habría que entenderlo casi como un milagro. Y no se puede decir que no estén poniendo de su parte. A ambos se les calienta la boca y hablan del otro con terceros de vez en cuando. Pero debo reconocer que Óscar está muy comedido, con una clara voluntad de poner de su parte y no hacerlo más difícil de lo que debería ser. Para que luego digan que nunca hablo bien de Óscar. También veo que Maica desea normalizar esa relación, aunque sin necesidad de volver a hablar de lo pasado ni pasar por el mero trámite de perdonarse mutuamente. El mejor perdón no es aquel que se expresa, sino el que se demuestra.

Unas nominaciones complicadas

El otro día me hacía eco de algo dicho por Marieta que me parecía muy sensato, pero anoche me hizo pensar lo contrario una conversación en la que Miguel Frigenti ponía el dedo en la llaga sobre la dificultad que tiene nominar en este Gran Hermano de dúos y tríos. Decía Ana Herminia que ahora iba a empezar a nominar de manera diferente y a Marieta le extrañaba el comentario dado que llevan tan solo dos nominaciones. Pero también tiene razón Miguel que al hacerlo por dúos o tríos es como si estuvieran en la fase final de un Gran Hermano normal. Las opciones se reducen y ya en la tercera nominación empiezan a tener dificultades para dar sus puntos.

También acertaba Miguel al comentar que el hecho de nominar no deja de ser un mero trámite, toda vez que luego los inmunes hacen y deshacen a propuesta del programa. De manera que el resultado de lo nominado por el grupo termina alterado significativamente por ese poder omnímodo que parece tener un grupo de concursantes por haber ganado una prueba. El privilegio de los inmunes termina modificándolo todo, por lo que da un poco lo mismo lo que nominen. Al final parece que nominasen tan solo para tener un motivo de enfrentamiento. Uno más. Especialmente cuando las nominaciones son a la cara.

Llevo días diciendo que esta noche será expulsada Ana Herminia, pero no es esa la decisión que me parece más importante. Sintiéndolo mucho, más interés despierta en este gato inquieto si el duelo final enfrentará a Ana con Alex o con Maica. Esto servirá para valorar dos cosas. La primera es hasta qué punto es errónea la estrategia de Alex. La segunda es qué dimensión tiene el poder azul frente al total de los votos en manos de la audiencia. Eso sí, parto de la base, posiblemente equivocada, de que Alex Ghita quiera durar en el concurso y no esté haciendo todo lo que hace para salir cuánto antes, un supuesto que ya he manejado en días anteriores. En todo caso, me interesa saber si el castigo de la audiencia ha sido tan importante como para incrementar sus votos en un 50 por ciento.

Moleskine del gato