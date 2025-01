Entre el hijo de Carmen Borrego y la que se dio a conocer en ‘Gran Hermano 12+1’ está surgiendo algo más que una amistad y esto nos recuerda a que no es la primera vez que la de Jerez de la Frontera vive un amor en Guadalix de la Sierra.

En poco más de una semana, la relación de María ‘la jerezana’ y José María Almoguera ha avanzado a pasos agigantados y ya no solo comparten caricias y confidencias bajo las sábanas de la casa de Guadalix de la Sierra .

Ahora, también se dan besos y no les preocupa que las cámaras puedan grabarlos compartiendo momentos de pasión. No cabe duda de que entre ellos está naciendo algo y es imposible no acordarse de que esta historia guarda muchas similitudes con la que ya vivió con Hugo Pierna en 2012.