'Rocío, contar la verdad para seguir viva': programa 12 en plató (02/06/21): Entrevista a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha vuelto a plató tras la emisión del último capítulo del documental y se ha roto hablando de sus hijos . No sabe si se siente más cerca de ellos tras contar públicamente su historia y confiesa que, viendo las reacciones de Rocío Flores, cree que su hija no ha cambiado.



“Me transmite que es, para mi desgracia, la misma persona que era el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar”, respondía Rocío sinceramente aludiendo al día que sufrió la agresión. Lo vive “con mucho dolor” aunque no tira la toalla: “La esperanza no se pierde”, aunque para que se arreglara, ella tendría que vivir en una situación “aséptica” que hoy por hoy no es posible.