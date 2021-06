La colaboradora de ‘Sálvame’ le ha dado a Rocío Carrasco la enhorabuena por haber podido ayudar a muchas mujeres con su testimonio. También ha reconocido ser la voz de Antonio David Flores cuando él no estaba y que ahora se ha dado cuenta de que fue “ una mujer manipulable ”. “Tengo que reconocer que yo me lo creí todo”, añadió la periodista.

Lydia Lozano estuvo en casa de Rocío Jurado muchas veces y conocía bien a la familia, por eso Rocío Carrasco no daba crédito cuando la escuchaba decir mentiras sobre ella. “No entendía nada. No entendía por qué una persona que me había visto crecer hablaba con esa vehemencia, esa inquina, por qué ese hacer daño”.

Lydia Lozano no creyó a Rocío Carrasco

Lydia lozano y Rocío Carrasco hablaron hace algunos años en una fiesta y la hija de Rocío Jurado le respondió a la pregunta de por qué no se hablaba con sus hijos. Pero, tras tres cuartos de hora de conversación, la periodista no se creyó sus palabras .

El zasca de Rocío Carrasco a Lydia Lozano

Luego Lydia quiso saber por qué Rocío Carrasco no había intentado quitarle la venda de los ojos ante todo lo que estaba contando y que no se correspondía con la realidad. La hija de Rocío Jurado exclamó: “¡No era responsabilidad mía!”. Además, añade que si no la creyó cuando se lo contó una vez, ¿por qué iba a hacerlo en otras ocasiones?