'Rocío, contar la verdad para seguir viva': programa 8 en plató (05/05/21): Incluye episodio 9

La última vez que Rocío Carrasco vio a su hija fue el 27 de julio de 2012. En el nuevo episodio de su serie documental, Rocío nos cuenta que no puede retomar la relación con su hija por el momento, porque tanto ella como su padre quisieron meterla en la cárcel y n os dice que se puede recomponer, pero partiendo de una base : que Antonio David Flores no esté en sus vidas.

“No puedo mantener, muy a mi pesar, ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel”, recordaba Rocío y es que fue su hija la que la acusó a ella de maltrato: “No es que tu hijo te dé una paliza ¡Que ya es! ¡Que es antinatura! Que no es eso, que es que ha ido y me ha puesto una denuncia en connivencia con su padre y le ha dicho a su padre: ‘Papá ya está hecho”.



A su juicio, todo estaba “premeditado”, “gestionado” y su hija ha tenido la capacidad suficiente para “trazar” junto a su padre “una línea a seguir”. Así que, muy a su pesar y “por mucho que sufra”, no puede retomar el contacto, al menos por el momento.