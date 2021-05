Rocío Carrasco no se cree las lágrimas de Rocío Flores en 'Supervivientes': "Decía que Olga era su madre"

"No me hace bien ver esas imágenes porque sé que no es real (...) ¿De repente cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a 'Supervivientes su madre soy yo? (...) Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado sabiendo lo que sabía (...) Yo no estoy culpabilizando a mi hija, yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese deshecho, esa inmundicia de ser que es Antonio David Flores".