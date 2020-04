Rocío Flores manda un mensaje de reconciliación a su madre Rocío Carrasco: "Por mí y por mi hermano, que se está criando sin su madre"

Las palabras de Rocío Flores

“Al igual que cuando nos dieron la noticia del coronavirus todo el mundo tenía noticias de su padre y de su madre y yo era la única que no... ¿Qué me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad” Pero estoy cansada de que se utilicen ese tipo de cosas en mi contra porque creo que no me lo merezco”, ha explicado muy afectada.

La conversación con Jorge

Es entonces cuando Jorge le ha preguntado si tenía la esperanza de que su madre este viendo el concurso desde su casa pero ella ha confesado que no lo tiene claro, aunque sí que le gustaría: “Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen y me encantaría tener una relación buena con mi madre como tú la tienes con la tuya ¿Qué no puedes ser? Pues no, no puede ser ¿Qué me encantaría? Pues sí, nunca lo he negado”.