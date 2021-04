"Nos nos han tirado de los pelos, pero no nos han dejado ser"

“A nosotras no nos han dejado ser, y me cago en su madre. A mí nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralmente. Yo no me veo a mí misma y no te creí cuando me dijiste lo de la agresión de tu hija, que hoy has contado aquí”, ha dicho, haciendo alusión a la agresión ocurrida por parte de Rocío Flores a su madre la mañana del 27 de julio de 2012.