Chelo García Cortés rompe a llorar hablando de su caída: "Me hacía mucha ilusión"

La colaboradora tuvo una accidentado comienzo en la 'Sálvame Fashion Week'

Chelo se rompió el radio nada más comenzar el desfile

Hablamos en directo con la tertuliana

Chelo García Cortés tuvo un accidentando comienzo en la ‘Sálvame Fashion Week’. Nada más pisar la pasarela, la colaboradora resbaló y cayó al suelo. Chelo, con mucha elegancia, se levantó y terminó la presentación con sus compañeros. Sin embargo, la periodista se quejó de que la muñeca le dolía mucho.

Chelo fue incapaz de continuar y fue trasladada al hospital. Poco después supimos que se había roto el radio. Hablamos en directo con la colaboradora:

"Lo primero es daros las gracias a todos, estoy muy contenta. Cabreada por la caída, pero contenta porque todos me habéis escrito. Tenía muchísima ilusión porque en esta ocasión me sentía muy segura de mi misma. En las anteriores fashion estaba más rellenita, tenía pánico al mono y cuando me disteis que no me quedaba tan mal me vine arriba", cuenta.

"Cuando me caí pensé en Marta. Por si pensaba que era algo más. Quiero seguir trabajando, me ha hecho polvo, me duele mucho…pero soy fuerte. Me encontraba muy bien, por eso me he portado tan bien la fashion. Quería demostrar que a pesar de la edad que tengo, se puede dejar de ser gruñona", desvela la colaboradora.

Chelo ha tenido un momento muy cómplice con María Patiño. "No entendía porque me había caído descalza. Ir descalza me daba seguridad, todas manejáis los tacones menos yo. Te miré porque buscaba una persona que me entendiera en ese momento, y me crucé contigo", le ha confesado a su compañera entre lágrimas. "Yo te miré y continúe. No sé si has llegado a pensar que no estuve a la altura contigo", se ha disculpado la presentadora.