Marta López carga contra Anabel Pantoja por su relación con Yulen: "Lo está haciendo fatal"

"¿Crees que Yulen te ha echado de menos?", ha preguntó Jorge Javier Vázquez a Anabel. "Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo. Estaba ya con esa cosa de si estaba bien…Pensaba que se había olvidado de mí", ha respondido ella. "¿Y tú lo has echado de menos?", quiso saber el presentador. "Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad", ha respondido ella emocionada.