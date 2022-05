Juan, amigo de Anabel Pantoja desvela los motivos por los que Omar Sánchez está "molesto"

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han convertido en un pilar fundamental el uno para el otro . La sobrina de la tonadillera está cada vez más cerca del deportista y aprovechan cada instante que pueden para estar juntos en el reality. Esto no estaría haciendo mucha gracia a Omar Sánchez, que se encontraría "molesto" por la estrecha 'amistad' entre su ex y el esgrimista.

Juan, Amigo de Anabel, desvela en 'Sálvame' los motivos por los que el exsuperviviente está enfadado . "Estoy echando en falta más apoyo explícito de Omar hacía Anabel. Omar está molesto porque ayer salieron unas imágenes de Anabel en el agua en las que decía unas palabras que pensaba que iban hacia él, y no, eran por Marta Peñate. Lo sé porque la conozco mucho. Dijo algo así como: 'le pese a quien le pese'. Él se sintió aludido, es muy dramático", cuenta.

"Anabel se ha ido allí a aclararse, él a lo mejor piensa que cuando vuelva va a volver con él, pero a lo mejor no es así. El está molesto por las imágenes de Anabel con Yulen. He hablado con él", asegura. "Que morro tenéis. Reprocharle al negro que no defienda a Anabel. Le está dejando en ridículo delante de toda España. Se ha separado hace dos meses y está llorando por un tío que pasa de ella", ha protestado Rafa Mora.