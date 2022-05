¡Tensión máxima en plató! Los comentarios de Carmen Alcayde que enfadan a Carmen Borrego: “Vete a la mierda”

El avance de las palabras de su marido se ha mostrado en ‘Sálvame’ ha llevado a las preguntar de Gema López: “¿Y este cambio de decisión? Me parece fenomenal, ¿es por qué ha dicho que vamos a naturalizar las cosas?”. Carmen Borrego ha ido a responder, pero la interrupción de Carmen Alcayde no le ha gustado nada.

“Yo creo que no sabía que le estaban grabando, también he han engañado”, ha entonado Alcayde y esto ha enfadado tremendamente a Borrego, que ha salido del plató: “Vete a la mierda”. Terelu, tras esto cree que “hay muchas faltas de educación” y Rafa Mora reprende a su compañera: “Te has pasado”.