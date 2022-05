Marta López Álamo no quiso que se emitieran unas imágenes de su pasado en su última visita a 'Sálvame' e intentó marcharse a mitad de su intervención

La novia de Kiko Matamoros ha asegurado que solo volverá a la televisión en momentos concretos para defender al colaborador de 'Sálvame'

La modelo ha asegurado que no quiere hacer trabajar en la televisión en un futuro y que dejará de ir a los platós tan pronto como Kiko regrese de Honduras

Marta López Álamo hizo un amago de abandonar el plató la última vez que visitó 'Sálvame' para defender a su novio, Kiko Matamoros. La modelo se enfadó cuando Jorge Javier Vázquez anunció que iban a ponerle un vídeo que explicaba los orígenes de su amistad con Tania Medina, a la que conoció en un concurso de belleza. Aseguró entonces que no volvería a 'Sálvame' y, al haber sido mencionada esta tarde en el programa, ha querido explicar en sus redes sociales por qué tomó esa drástica decisión.

Marta ha comenzado diciendo que acudía a distintos programas de televisión para defender a su novio en calidad de familiar y no como figura pública, al igual que hacen otros muchos familiares y amigos de otros concursantes de 'Supervivientes 2022'. "Que yo esté con una persona que trabaja en televisión no significa que me guste la televisión", ha continuado diciendo la influencer, dejando claro que su objetivo siempre fue ir al medio para defender "puntualmente" a su chico y que, tan pronto como su concurso termine, su intención es no volver a pisar un plató.

Marta López Álamo ha revelado que no se siente cómoda trabajando en programas de televisión que tienen relación con la telerrealidad, aunque ha dejado claro que "alaba" la labor de todos los colaboradores que, como su novio, forman parte de estos programas: "Todos lo hacen muy bien, son buenísimos y lo respeto [...] Pero me parece que si quieres trabajar en la prensa del corazón te tiene que gustar porque es tedioso psicológicamente. Cada uno elige su camino en la vida y el mío no es ese, ni lo ha sido, ni lo será".

Además, Marta no solo ha asegurado que no podría ser colaboradora en programas como 'Sálvame' por su nulo interés en trabajar en la televisión, sino porque también siente que "no sirve" para formar parte de "un programa de corazón": "Creo que no sirvo porque no me gusta meterme en polémicas, ni discutir, ni alzar la voz [...] No todo el mundo que ha aparecido en algún programa, como es mi caso, tiene el objetivo de trabajar en la televisión".