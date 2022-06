Pipi Estrada se da un golpe en plató de 'Sálvame' y se hace una brecha en la cara

Pipi Estrada , siempre dispuesto, no ha dudado en hacer “la croqueta” por todo el plató de ‘Sálvame’ y, aunque no es la primera vez, en esta ocasión ha sufrido un percance en directo, lo que ha terminado asustando a sus compañeros.

El colaborador se ha dado un golpe contra una mesa del plató, y aunque en el momento ha sido un pequeño susto para los que estaban ahí, no se le ha dado importancia hasta que Carmen Borrego ha dado la voz de alerta: “¿Qué te has hecho? Te has herido, te has dado en la ceja, la tienes abierta”.