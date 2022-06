¡El bombazo sobre Yulen Pereira! Pipi Estrada: “Corre peligro que siga en el equipo de esgrima”

“Después de contar lo que voy a contar, no sé si Yulen va a tener muchas ganas de enamorarse y no sé cómo sentará en el seno de la familia Pereira. Lo que voy a contar ahora mismo viene de la Real Federación Española de Esgrima, su presidente José Luis Abajo”, ha comenzado diciendo el colaborador y ha dado los detalles de lo que sucede: “El presidente está muy decepcionado con Yulen porque se entera de que está en ‘Supervivientes’ por la tele. Dice: ‘No entiendo por qué no me lo ha comunicado, por qué no me lo ha dicho y se ha ido por la espalda’. Esto no le ha gustado al presidente de Federación de Esgrima”.