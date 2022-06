Pipi Estrada responde a Terelu Campos tras sus comentarios sobre la demanda judicial: "Quieres confundir a la gente"

Pipi Estrada y Carmen Borrego destilan complicidad en el plató de 'Sálvame' y, aunque Terelu Campos comentaba que no quería pronunciarse acerca del buen rollo que mantienen su exnovio y su hermana pequeña, terminó diciendo que su máximo en la vida era no hacer lo que no le gustaría que le hicieran. Además, aseguró que el periodista ha vuelto a ser colaborador de 'Sálvame' por hablar de ella y que va a reclamarle "todo el dinero" que le debe porque fue ella quien ganó su pugna en los juzgados.

Aunque Pipi Estrada no estuvo ayer presente en plató y pasó la tarde viajando en tren, como mostró en sus historias de Instagram, sí que revisó por la noche todo lo que había dicho su exnovia sobre él en el programa y ha decidido contestarle en Twitter . "He visto tu discurso como siempre altivo, dando lecciones de moral y dignidad", ha comenzado diciendo el periodista, que ha asegurado que la hija mayor de María Teresa Campos siempre mantuvo "viva" la demanda "para cobrar".

Además, Pipi Estrada ha defendido su trabajo como colaborador en 'Sálvame': "Yo no hago nada por revancha solo por necesidad, que nadie confunda el guion. Hago cosas profesionales porque es mi vocación, en ningún caso para provocar a personas que quiero en todos los sentidos. El que interprete lo contrario no me entiende; en casa no me voy a quedar".