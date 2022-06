Primeras declaraciones de Omar Sánchez sobre Anabel Pantoja: "Me he sentido humillado"

" Estoy muy nervioso . Estoy en el punto de mira de todo el mundo, creo que la gente me va a Ender. La gente piensa que soy el cornudo de España pero yo no lo veo así. Antes de irse a la isla, pasamos cuatro días juntos en Canarias", cuenta 'El Negro'. "Me he sentido humillado con alguna frase o gestos. Hay cosas que te pueden doler, pero va a ser una persona importante para mí siempre".

"La carta a Yulen la verdad es que me sorprendió bastante porque al final es una persona que he querido y quiero, pero al final nosotros no mandamos en nuestros sentimientos. Es una persona a la que he querido y no es agradable ver esos sentimientos hacía ogra persona. Va a haber un antes y un después de la entrevista", asegura el ex de Anabel Pantoja.