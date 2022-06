Por otra parte, Ivonne Reyes ha manifestado que se encuentra orgullosa por haber conseguido que el caso haya llegado al Juzgado de violencia sobre la mujer: "Esta es la única denuncia de las muchas que he interpuesto ante la Policía que es derivada al Juzgado de violencia sobre la mujer. Para mí es un orgullo y un triunfo haber llegado hasta aquí ".

"Como personaje público me veo en la obligación de no rendirme y seguir luchando para que se haga justicia, aunque esto suponga para mí un desgaste psicológico al tener que revivir episodios que he intentado borrar de mi mente durante más de 20 años", ha terminado diciendo Ivonne Reyes, que ha añadido un par de hashtags a su comunicado: 'Contra la incomprensión del sistema' y 'Stop violencia'.