Rafa Mora desvela cómo fue su "desagradable" experiencia con Gerard Piqué: "Es muy prepotente"

Gerard Piqué y Shakira se encuentran en el ojo del huracán tras anunciar su separación

Rafa Mora ha coincidido muchas veces con el futbolista en discotecas de Barcelona

"No es una persona cercana, conmigo fue mal educado", asegura el colaborador

Gerard Piqué y Shakira se encuentran en el ojo del huracán. Tras doce años de relación, la pareja ha decidido poner punto y final a su historia de amor, tal y como ellos mismos han explicado en un comunicado oficial. Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Rafa Mora sobre el carácter del futbolista, ya que han coincidido en diferentes eventos. El colaborador asegura que no fue una buena experiencia y trata de hablar lo justo del deportista, ya que tienen amigos en común y le han pedido que no lo haga.

"Yo he coincidido con él en discotecas de Barcelona. Lo bueno que puedo decir es que es muy alto y guapo. Mi experiencia con él no fue muy buena. No es un tío agradable. No es cercano. Es muy prepotente. Conmigo fue mal educado. No lo entendí porque en ese reservado había gente mucho más importante que él", explica el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Estuve con Messi y me trató genial. Me preguntó sobre ‘Supervivientes’. Igual a esta persona le molestó que yo estuviese en ese reservado. Piqué llegó, se acercó y sin decirme nada, me empezó a despeinar la cabeza. Preguntó: ‘¿Y este quién es?’. Yo por romper un poco el hielo dije: ‘¿Somos cuatro cracks en España y no sabes quién soy?".