La ruptura de Shakira y Gerard Piqué: el momento en el que se podría haber enfriado la relación entre la pareja

"Me he enterado aquí, resulta que en el mes de enero hicieron un viaje a Orlando y raíz de ese viaje la relación se enfrió muchísimo. Por lo que me dice gente cercana a la pareja, en el momento de llegar a Barcelona es Gerard quién le traslada a Shakira que se ha enfriado, que hay un desgaste en la relación y que preferiría dar un espacio", asi relata Jordi la noticia del momento en el que empieza a ir cuesta abajo la relación de la conocida pareja.