Primeras palabras de Omar Sánchez tras el beso de Yulen y Anabel: "Ella sabrá qué hace con su vida"

Ahora 'Sálvame' ha tenido la oportunidad de recoger en exclusiva las primeras declaraciones del surfero tras el affaire de su exnovia con el deportista. "Me alegro por ella, muy bien. Yo ya conté lo que tenía que contar el otro día en el 'Deluxe' y ya está. Ella es libre de hacer lo que quiera. Ella sabrá qué hace con su vida y con su historia de amor", explicaba Omar.

En plató, Kiko Hernández criticaba la actitud del exsuperviviente con la prensa. "Este señor se está reservando para venir a otro programa y cargar contra Anabel. No ha hablado nada porque nuestro compañero Sergi que ha hecho un gran trabajo no va con el talonario detrás", dejaba claro el tertuliano. "Yo creo que ha sido muy correcto porque si encima entra y la machaca...", opinaba por otro lado Gema López .

Omar Sánchez rompió su silencio en 'Sábado Deluxe', donde desveló que había mantenido relaciones sexuales con Anabel Pantoja antes de que ésta pusiese rumbo a Honduras. "Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a 'Supervivientes' porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja. Si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas pero es normal que esto pase", contaba.