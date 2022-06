Ante el inminente estreno de ‘En el nombre de Rocío’ hay mucho nerviosismo en la familia. En 'Sálvame' intentamos contactar con Amador Mohedano desde las puertas de 'La más grande'. José Antonio León no consigue que el hermano de Rocío Jurado conteste al telefonillo, pero dos de nuestros colaboradores sí consiguen hablar con él.

Pipi Estrada recibe un audio muy esclarecedor de Amador , en el cual dice textualmente: "Por un telefonillo voy a contestar yo a esos, que queden conmigo de una forma formal, que vengan aquí. Venga Hombre, por un telefonillo, todo el mundo riendo y diciendo. Iros a mamar". Ante estas duras declaraciones María Patiño pide a José Antonio que llame de nuevo a su telefonillo, pero no hay suerte.

El reportero está muy enfadado y enseña el último mensaje que le ha mandado Amador , "conmigo tiene otro tono totalmente distinto". El tío de Rocío Carrasco no quiere hablar más del testamento, " de momento yo ya he dicho lo que tenía que decir , sé que tendré que decir más. Llegará el momento y lo haré también".

La colaboradora Marta López lleva años siendo amiga de Amador, por eso es la única que consigue mantener una conversación con él en directo. El hermano de la más grande no quiere hablar más, "ya me han entrevistado muchas veces, 64 veces, es una barbaridad". Además, no quiere que su amiga siga defendiéndole, "todo lo que digas favoreciéndome a mí o a la Carrasco ya te quita".