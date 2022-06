Marta López Álamo entra en directo para explicar su actitud en la última gala de ‘Supervivientes’: “Llamaron a Kiko viejo y asqueroso desde el público”

En plató, la novia del colaborador no dudó en sacar una vez más la cara por él ante las carcajadas que provocó la situación: “No entiendo que la gente se ría tanto, le han debido de poner más tierra. Me he agobiado mucho, se ha agobiado él y no me gusta ver a nadie pasándolo mal y creo que a la gente tampoco le debería gustar”, decía.