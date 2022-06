Amador Mohedano responde a Rocío Carrasco tras referirse a su familia como una 'jauría': "No somos unos apestados"

" A mi madre esto le causaría un dolor grandísimo , por eso estoy aquí, porque al final esta es la única opción que tengo, ellos han jugado con mi silencio, han jugado con el hecho de que se piensan que nunca se va a saber la verdad te retan y te provocan a que lo hagas, pero ya no hay más provocación ni más miedo, porque yo ya no tengo por a qué temer”, añade.

Amador no ha dudado en responder a su sobrina: "No entiendo porqué nos dice que somos jauría, no somos unos apestados. Debería mirar para dentro, lo que ocurre dentro de su casa. Ojalá fueran las vidas tan idílicas como se hacen ver", dice el de Chipiona asegurando que lleva "cuarenta años al lado de Rocío Jurado". "Yo nunca me he jactado de ser el manager que llevó a Rocío Jurado a lo más alto. Es ella la que me elige como su representante", deja claro.