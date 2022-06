Alonso Caparrós estalla cuando Kiko Hernández recuerda sus conflictos familiares: “He demostrado que no quiero vivir de eso como hace otra gente"

La llamada de Ortega Cano a ‘Ya son las ocho’ para pedirle a su familia que le dejara en paz causó un gran revuelo. En `Sálvame’ han estado comentando ese impactante episodio este martes y uno de los más críticos ha sido Alonso Caparrós , que se preguntaba que por qué el torero, Ana María Aldón y Gloria Camila no lavaban los trapos sucios en casa. Esta afirmación hizo saltar a Kiko Hernández , que dijo hablar “como abogado del diablo”, poniéndose en la piel de Ortega Cano y dándole un zasca a Alonso: “¿ Por qué tú no lo hiciste con tu familia ?”.

Aunque al principio Caparrós optó por dejar correr el comentario, minutos más tarde decidió lanzarse de cabeza y defenderse a sí mismo y a los suyos: “Lo de mi familia fue un episodio, he demostrado que no quiero vivir de eso como hace otra gente. He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirles perdón a ellos y hacerlo a través de un libro. No tiene nada que ver con lo que hacen los Cano, los Mohedano, etc.”.