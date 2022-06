El tío de Rocío Carrasco llama a su sobrina "atrevida" por sus declaraciones en 'El nombre de Rocío'

Amador Mohedano se sincera sobre Pedro Carrasco: “Era un tío encantador, simpático, buena gente, llano, familiar”

Según el hermano de Rocío Jurado, Gloria Mohedano "no sabía nada" el testamento anterior de la cantante

Tras las confesiones de Rocío Carrasco en ‘El nombre de Rocío’, Amador Mohedano ha querido sincerarse y dar su opinión sobre la relación de madre e hija. No solo eso, el manager defiende a su hermana Gloria y habla sobre la herencia y la albacea de Rocío Jurado.

En su entrevista, Amador Mohedano arremete contra su sobrina, no entiende cómo se puede aprovechar de “algo que no ha vivido”. En primer lugar, explica que “Si es que ella, a la madre no la podía ver. Y la madre lo sabía y me lo decía a mí”.

Según el manager de Rocío Jurado, durante sus viajes por carretera, su hermana decía: “Hay que ver Amador, hay que ver la niña esta, que pasan los días y es que ni me llama, es que no sabe si yo me he estrellado en la carretera, si he estado bien en mi trabajo”

Por este motivo, el tío de Rocío Carrasco está muy apenado, además considera que su sobrina es “una atrevida. Que va a degüello y va a decir todo lo que quiera decir”. Está tan enfadado con la hija de Rocío Jurado que no duda en decir que le desea que “reciba un escarmiento, que ponga los pies en la tierra”.

A pesar de que Rocío Carrasco ha explicado que su tío no podía ver a su padre, Amador explica que Pedro Carrasco “era un tío encantador, simpático, buena gente, llano, familiar”. También niega que se haya llevado mal en ningún momento con él. Además, recalca los padres de su sobrina no se separaron por su culpa: “Estaban quemados, más Rocío que Pedro”

No entiende por qué tanto odio a su hermana Gloria, “eso es lo que no me ha dejado dormir”. Se pregunta una y otra vez “¿qué le ha hecho mi hermana Gloria en contra de esta chiquilla?”.

El rifirrafe entre Amador y Ana Iglesias

El que fue manager de Rocío Jurado habla sobre su polémica albacea Ana Iglesias, “era una vecina con una hija de la edad de mi sobrina”. Amador explica que cuando se hicieron más amigas fue durante la separación con Pedro Carrasco, ya que fue su abogada.

Sobre su presunto enfado con Ana Iglesias, el tío de Rocío Carrasco comenta que la abogada de su hermana aconsejó que redujera su sueldo de manager. Según Amador, se debía cobrar un 20% y “por ser familia” quería convencer a Rocío Jurado de que fuese un 10%.

La herencia de Rocío Jurado