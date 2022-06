La razón por la que Rocío Carrasco no fue a la boda del hijo de Carmen Borrego

Rocío Carrasco y Fidel Albiac estaban invitados a la boda del hijo de Carmen Borrego, pero la pareja decidió a última hora no asistir al evento. Su ausencia dolió mucho a la pequeña de las Campos, que ha dado más detalles en una exclusiva publicada este miércoles . Y hoy también, tras semanas y semanas de insistencia por parte de los colaboradores, conocemos también l a razón por la que la hija de Rocío Jurado no asistió al evento.

Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez fueron los primeros en apuntar a la posible causa que llevó a los amigos de Borrego a no ir a la boda: “Les daba pereza ”.

La colaboradora ha explicado que el viernes antes de la boda, Rocío Carrasco la llamó para explicarle que no acudiría al enlace, al menos desde el inicio. Al parecer, la pareja llevaba toda la semana de viaje y no les daba tiempo a prepararse bien. “Me dijo que seguramente después de cenar aparecerían. Y no aparecieron”, detalló Carmen Borrego.