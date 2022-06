Rocío Carrasco responde a la exclusiva de Carmen Borrego: “Me sabe mal si…”

Rocío Carrasco y Fidel Albiac estaban invitados a la boda del hijo de Carmen Borrego , pero no asistieron . La hermana de Terelu Campos ha hablado este miércoles sobre su ausencia en una revista y se ha mostrado muy dolida. A pesar de ello, ha afirmado tajantemente que no está enfadada con ellos y que su relación está igual que siempre.

Rocío Carrasco reconoce que su actitud pudo doler a su amiga, pero eso no significa que su amistad se haya visto dañada: “Que le duela no significa que esté enfadada. Le duele que no estuve, pero no por otra cosa”, explicó.