Preocupación por el futuro de Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ por unos mensajes de su novia Marta López Álamo: “No sé lo que va a durar"

Marta López Álamo respondió rápidamente a la información dada por Kiko Hernández. “Estoy flipando contigo, ¿en qué momento yo he dicho eso?”, le escribió al colaborador. Un mensaje similar le envió a Lydia Lozano: “Yo no he dicho eso, yo no he dicho que deje ‘Sálvame’. No me atrevería. Digo que me estáis tratando mal a mí”, insistió.