Los planes de Shakira tras separarse de Gerard Piqué: “Tiene intención de irse a Miami con los niños”

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha dado más detalles sobre los planes de futuro de la cantante ahora que ha decidido separarse: “Tenía intención de irse a Miami cuando los niños acabaran el cole si Piqué se lo permite”. Al parecer, habría bastantes posibilidades de que eso ocurra porque la gira del Barcelona empieza allí. Aun así, Laura Fa se aventura a decir que seguramente no vayan a estar allí los tres meses de verano porque los niños están muy unidos a sus abuelos paternos.

Laura Fa ha contado que Shakira no tiene amigas en Barcelona y que esa sería una de las razones que le llevarían a querer irse. No siempre fue así porque se llevaba muy bien con las parejas de Leo Messi y Cesc Fábregas, pero algo ocurrió entre ellas y desde entonces no ha vuelto a relacionarse con las mujeres de los futbolistas del Barça.