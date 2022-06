Lydia Lozan o apoya el argumento de Gema López, “se han unido ahí como una piña para demostrar el cariño contra Rocío Carrasco” . Además, la colaboradora apunta que “si no hubiera dinero, Rosa no le daría el beso ahí”.

Sobre Amador Mohedano, Lydia Lozano no sabe cómo describirlo “es un hombre que no voy a decir la frase porque mi madre me quita la herencia”. Finalmente lo dice “la ha cagado, mamá perdón”. La periodista recuerda el punto de inflexión de la pareja, cuando Rosa Benito fue a ‘Supervivientes’, “me hace eso mi marido y me muero”.