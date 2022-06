El zasca de Carmen Borrego a Rocío Flores que cabrea a Gema López: ¡Tú de quién hablas!

Carmen Borrego ha dejado al plató helado con el zasca que le ha soltado a Rocío Flores después de ver un vídeo en el que la hija de Rocío Carrasco no se refería en buenos términos a Terelu Campos. "No tengo ni idea de lo que ha dicho Terelu, pero bastante menos de lo que tú has dicho de tu madre", ha dicho la pequeña de las Campos.